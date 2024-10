To on namówił Zającównę na zmianę nazwiska. "Miała ciężkie życie"

Wszystko zaczęło się od "Vabanku"

Machulski długo nie mógł znaleźć aktorki, która pasowałaby do roli Natalii w filmie "Vabank". Wtedy z pomocą przyszedł Jerzy Stuhr. "Kiedy kompletowałem obsadę do filmu 'Vabank', to wiedziałem, że Natalię powinna zagrać osoba kompletnie nieznana, a to z powodów dramaturgicznych. Gdybyśmy kojarzyli ją z innych ról, to od początku byłoby wiadomo, że jej postać będzie miała znaczenie. Sprawa byłaby spalona. Szukałem długo. Byłem już właściwie zrezygnowany i przekonany, że nie znajdę nikogo wystarczająco dobrego. Chciałem też namówić Jerzego Stuhra na mały epizod w tym filmie. On nie miał czasu, ale wykładał w szkole teatralnej i zapytał, czy nie szukam młodych aktorek. Dał mi listę swoich studentek i wśród nich była Ela" - powiedział Machulski w rozmowie z Onetem.