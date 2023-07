Tomasz Kot laureatem Diamentowego Klapsa Filmowego - nagrody festiwalu filmowego BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane

Na sopockim Molo, podczas uroczystej gali najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane, wręczono nagrodę Diamentowego Klapsa Filmowego. Co roku wyróżnienie otrzymuje naprzemiennie aktor lub aktorka za wnoszenie do kina pozytywnego przesłania. W XVI edycji statuetka trafiła do aktora cenionego zarówno w Polsce, jak i za granicą - Tomasza Kota.