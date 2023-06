Tomasz Stockinger zagrał w "365 dniach". Co myśli o filmie, który stał się hitem na Netfliksie?

Co nieco na ten temat zdradził syn aktora, Robert Stockinger. - Nie wiedziałem, co to będzie. Tata też nie. Natomiast od początku było wiadomo, że jego partnerką ekranową będzie Grażyna Szapołowska. Żal więc byłoby nie skorzystać z takiej propozycji. Natomiast w czasie, kiedy odbywała się premiera "365 dni", tata był ciężko chory i nie mógł w niej uczestniczyć. Poszedłem więc do kina i zdałem mu relację z tego, jak mi się podobało. I w drugiej części filmu nie wziął już udziału - mówił w rozmowie z Plejadą, tłumacząc jednocześnie nieobecność ojca na premierze.