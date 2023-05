Toni Collette o kulisach filmu “Mafia Mamma”. "To była największa przyjemność”

"Mafia Mamma" to historia Kristin (Toni Collette). Kobiety w średnim wieku mieszkającej w Kalifornii, która pewnego dnia dowiaduje się o śmierci dziadka i jego ostatniej woli. Kristin wybiera się na pogrzeb do Włoch, nie zdając sobie sprawy, że staruszek był głową mafijnej rodziny i to właśnie amerykańską wnuczkę wskazał na swoją następczynię. Toni Collette w nagraniu dla WP opowiedziała o genezie i kulisach powstawania komedii, w której wystąpiła u boku Moniki Bellucci i wielu młodych, przystojnych Włochów. "Mafia Mamma" już w kinach.