Nie żyje Tony Hendra. Widzowie go uwielbiali

Tony Hendra był brytyjskim aktorem, satyrykiem, scenarzystą, znanym przede wszystkim z komedii muzycznej "Oto Spinal Tap". O śmierci i przyczynie zgonu 79-latka poinformowała jego żona.

Tony Hendra urodził się w Anglii w okolicach Londynu, ale na stare lata związał się z Nowym Jorkiem. To tam zmarł w wieku 79 lat na stwardnienie zanikowe boczne. Smutną wiadomość przekazała do "New York Timesa" jego żona Carla, z którą przeżył 35 lat i miał z nią trójkę dzieci. Z pierwszego małżeństwa miał dwie córki.

Hendra zasłynął jako satyryk i scenarzysta, który zaczynał w latach 60. Pisał wtedy skecze do serialu "This Was The Week That Was", "Playboy After Dark", "Music Scene" czy "National Lampoon Television Show: Lemmings Dead in Concert".

Przed kamerą stawał w takich hitach jak "Oto Spinal Tap", "Prawdziwa blondynka", "Policjanci z Miami", "Suits", "Prawo i porządek". Ostatni raz, po kilkunastu latach przerwy, wystąpił w serialu "Your Pretty Face Is Going To Hell" w 2019 r.

W 2004 r. na Hendrę padł cień, gdy jedna z jego córek z pierwszego małżeństwa oskarżyła go o molestowanie seksualne. Jessica napisała list otwarty do "New York Timesa", twierdząc, że ojciec wykorzystywał ją, gdy miała 12 lat. Redakcja odmówiła publikacji takiego tekstu, ale zleciła jednemu z reporterów, by zbadał sprawę.

Dziennikarz rozmawiał z terapeutami, przyjaciółmi, matką rzekomej ofiary i każda z osób twierdziła, że słyszała od Jessici inną wersję na temat molestowania. Były chłopak wyznał, że nigdy nie słyszał od niej o molestowaniu, ale pamięta, że Jessica była "bardzo niestabilna emocjonalnie".

"The New York Times", pomimo braku twardych dowodów na potwierdzenie słów Jessici, opisał historię kobiety, która oskarżyła znanego ojca o wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie. Hendra wszystkiemu zaprzeczył. Podkreślił, że są to stare i nieprawdziwe zarzuty.

Jessica poszła za ciosem i w 2005 r. wydała wspomnienia pt. "How to Cook Your Daughter", w której powtórzyła zarzuty o byciu ofiarą molestowania przez ojca.