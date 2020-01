"Toy Story 4": zabawki mają moc [RECENZJA BLU-RAY]

Po 24 latach czas pożegnać świat zabawek Pixara. Przez te wszystkie lata Chudy, Buzz i reszta mieszkańców pokoju Andy'ego dostarczyli nam masy zabawy, uśmiechów i wzruszeń. Finał wyciśnie niejedną łzę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pastereczka Bou przeszła niezwykłą metamorfozę (Materiały prasowe)

"Toy Story 4" to formalne pożegnanie z serią popularnych animacji, ale czy to naprawdę koniec? Scenariusz czwartej części nie pozostawia złudzeń, że pewien etap został zamknięty. Z drugiej strony "Toy Story" to bogate uniwersum, gdzie nawet rękodzieło zrobione ze śmieci może zagrać główną rolę.

Obejrzyj zwiastun "Toy Story 4":

Sztuciek, bo o nim mowa, to nowa ulubiona zabawka Bonnie, którą sama zrobiła z plastikowego widelca, połamanego patyczka i kilku innych drobiazgów. Dziewczynka znana z "Toy Story 3" faworyzuje "śmieciową" zabawkę, co wystawia Chudego na poważną próbę. Niegdyś to on był nieodłącznym towarzyszem zabaw. Szeryf nie jest jednak zazdrośnikiem zabiegającym o atencję swojej właścicielki. Przez lata bardzo się zmienił, dojrzał i znalazł nowy cel w życiu, który popchnie go do przeżycia ostatniej wielkiej przygody.

"Toy Story 4" jak zwykle łączy komediową rozrywkę z przesłaniem, które wpłynie zarówno na dzieci jak i dorosłych. Wyprawa rodziny Bonnie na kemping to doskonały pretekst na zaprezentowanie zupełnie nowych scenerii, a także wprowadzenia nowych bohaterów. Sztuciek, mieszkańcy antykwariatu, pluszaki z wesołego miasteczka – scenarzyści zadbali o różnorodność i nieoczywistość. Jest także genialny powrót pewnej starej znajomej, która w "Toy Story 4" przeszła ogromną metamorfozę.

Youtube.com Podziel się

Mowa o pastereczce Bou, której w wydaniu Blu-Ray poświęcono kilkuminutowy materiał zakulisowy. Twórcy pokazali w nim wstępne szkice nowej-starej postaci, opowiedzieli o inspiracjach i znaczeniu, jaki dla całej historii ma odmieniona Bou. Niegdyś typowa postać trzecioplanowa, teraz prawdziwa gwiazda kina akcji.

Oprócz tego na płycie Blu-Ray pojawił się klip, w którym twórcy pokazują swoje miejsca pracy i opowiadają o ulubionych zabawkach. Miłośnicy Lego, figurek, resoraków, maskotek będą z pewnością wciskać pauzę, by przyjrzeć się cudom zgromadzonym na półkach. Niestety te dwa klipy i możliwość obejrzenia filmu z komentarzem twórców to jedyne dodatki wydania Blu-Ray. Nie zmienia to faktu, że dla samego "Toy Story 4" w świetnej jakości warto mieć to wydanie na półce.

Materiały prasowe Podziel się

Dane techniczne: