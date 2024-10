Trump wiesza psy na filmie o sobie. Reżyser mu dziękuje

"Wybraniec" miał swoją premierę w Cannes w maju 2024 roku, ale wszedł do kin 11 października. Produkcja wzbudza ogromne emocje, szczególnie ze względu na polityczny kontekst i zbliżające się wybory. Jak podaje IndieWire, Abbasi nie spodziewa się, że Trump pokocha film, ale chciałby poznać jego pełną opinię. "Czy myślę, że film mu się spodoba? Prawdopodobnie nie. Czy myślę, że go znienawidzi? Nie jestem tego pewien. Chciałbym jednak dowiedzieć się, co sądzi, nawet jeśli miałby mnie mocno skrytykować" — powiedział reżyser.