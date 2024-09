Trump zgwałcił żonę. Wysyp kontrowersji w nowym filmie

Gdy w latach 90. Trump rozwodził się z żoną, ta oskarżyła go o gwałt. W książce Harry'eho Hurta III "Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J. Trump" potwierdziła, że czuła się "wykorzystana". Odpowiedź prawników Trumpa była natychmiastowa. Oświadczono, że mówiąc "gwałt", Ivana nie miała na myśli przestępstwa, literalnego gwałtu. W trakcie rozwodu ustalono, że Ivana miała być "nieludzko traktowana" przez męża. Ivana musiała podpisać umowę, według której nie może mówić o małżeństwie z politykiem bez jego zgody. Otrzymała 14 mln dolarów, 45-pokojową posiadłość, apartament w Trump Plaza i mogła przez jeden miesiąc w roku korzystać do woli z Mar-a-Lago.