Trwają poszukiwania zaginionej łodzi podwodnej. Internauci zniesmaczeni tym, co właśnie pokazał Netflix

Z najnowszych informacji CNN wynika, że poszukiwania zbliżają się do "momentu krytycznego", bowiem szacuje się, że tlen w zaginionej łodzi podwodnej Titan ma skończyć się ok. godz. 13 czasu polskiego. I podczas gdy cały świat z zapartym tchem obserwuje nierówną walkę z żywiołem, czasem i techniką, Netflix niejako "wykorzystał okazję", by zaprezentować światu zwiastun swojej najnowszej produkcji.