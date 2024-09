Twórca "Potworów" odpowiada na zarzuty braci Menendez. "Interesujące, że wydali oświadczenie, nie widząc serialu"

Murphy, podczas premiery swojego nowego serialu "Grotesquerie", podkreślił, że duża część "Potworów" koncentruje się na nadużyciach, jakich bracia rzekomo doświadczyli. - Myślę, że to interesujące, że wydał oświadczenie, nie widząc programu. Wierzę, że naprawdę trudno jest zobaczyć swoje życie na ekranie. To, co ciekawe, a o czym Erik nie wspomina w swoim oświadczeniu, to to, że 60-65 procent naszego serialu koncentruje się wokół przemocy, molestowania i tego, co twierdzili, że im się przydarzyło. Zrobiliśmy to bardzo ostrożnie - powiedział twórca hitu.