Nowy romans gwiazdora. Aktorka właśnie wystąpiła o rozwód z mężem

Rozstanie pary zbiegło się z krążącymi plotkami o romansie Sutton z jej byłym partnerem scenicznym, Hugh Jackmanem (56 l.), z którym występowała w musicalu "The Music Man". Według źródeł cytowanych przez "Page Six" Sutton i Jackman są razem i chcą spędzić resztę życia we dwoje. Mimo to oboje starają się trzymać swój związek w tajemnicy.