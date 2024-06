Uderza w Hollywood. "18 trupów to pornografia"

William H. Macy o przemocy w kinach

Macy był gościem podcastu "Films to Be Buried With Brett Goldstein", w którym miał opowiadać o najgorszych filmach, jakie widział. Aktor nie podał jednego tytułu, zaś wykorzystał swój czas, by oskarżyć twórców filmów o to, jak wykorzystują przemoc na ekranie. - Najważniejsze jest to, by historia była prawdziwa. Zgodna z ludzkimi doświadczeniami. Najlepiej zdanym testem jest to, gdy wrzucasz swój film, ogląda go kilka milionów ludzi i ten film ich porusza - powiedział.