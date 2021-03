W Chinach tłumy. W amerykańskich kinach wciąż pusto

"Godzilla vs. Kong" to pierwsza od bardzo długiego czasu hollywoodzka produkcja, która została skierowana do szerokiej, międzynarodowej dystrybucji. Podczas minionego weekendu film wytwórni Warner Bros. zadebiutował w 38 krajach. Nie ma pośród nich ani europejskich państw (nie licząc Rosji), ani Stanów Zjednoczonych i Kanady.