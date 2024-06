Trzyma w napięciu od pierwszej minuty. "Nie wszyscy wrócą z gór żywi"

Po przeczytaniu lub wysłuchaniu "Schroniska, które spowijał mrok" zachęcam do zapoznania się z posłowiem, w którym Sławek Gortych wyjaśnił, co jest prawdą historyczną, jakie wydarzenia były nią inspirowane, a które należy uznać za literacką fikcję. Tam też autor umieścił ostrzeżenie dla turystów: "W książce wspominany jest także nagminny problem wchodzenia na zamkniętą zimę Drogę Jubileuszową, która biegnąc zboczem Śnieżki, przecina tzw. rynnę śmierci. Uwierzcie, niemal każdego roku rynna ściąga do siebie przynajmniej jedną ofiarę, która – czy to z głupoty czy z brawury – wybiera się na zamknięty szlak".