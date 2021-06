Wiedźmy – recenzja Blu-ray od Galapagos

Okazuje się, że wiedźmy istnieją. Na co dzień zakamuflowane, ukrywające prawdziwe oblicze pod perukami, rękawiczkami i niewygodnymi butami, polują na dzieci, których organicznie nie znoszą. Kiedy mały Bruno prawie pada ofiarą jednej z nich, jego babcia zabiera go na wakacje do nadmorskiego hotelu. Pech chce, że właśnie odbywa się tam sabat…