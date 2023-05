Więzi(enie) rodzinne. O czym jest "RÓJ" w reż. Bartka Bali?

– Władza faktycznie jest jednym z tych kilku niszczycielskich żywiołów, które pojawiają się w naszym filmie. Odwoływałem się do niej już na początku budowania swojej reżyserskiej eksplikacji. Władzę trzeba kontrolować i podejmować z nią rozmowę – w przeciwnym razie stanie się totalitaryzmem. W naszym filmie totalitaryzm kiełkuje powoli, skrywając się pod hasłami głoszącymi wolność. Najbardziej doskwiera nie zniewolenie otwarte i przemocowe, ale właśnie to utajone, stosowane nie wprost. Widać to wyraźnie w połowie filmu, kiedy okazuje się, że nad bohaterami wisi klątwa, a zniewolenie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. To jest właśnie temat bliski mi osobiście. Myślę, że żyję z jakiegoś rodzaju klątwą po stracie mojego ojca i czuję to, co czuł syn grany przez Adama Wojciechowskiego. To nie jest tak, że ci bohaterowie są stuprocentowym odzwierciedleniem rzeczywistości, ale w każdym z nich jest jakaś cząstka mnie – tłumaczy Bala.