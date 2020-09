"Witamy w Czeczenii": do tego doprowadza nagonka na LGBT [Recenzja]

Gdy przedstawiciel władzy mówi w mediach, że pewna część społeczeństwa to diabły i podludzie, a ich rodziny powinny same wysyłać ich do więzień, wiadomym jest, że pewne granice zostały przekroczone. Brzmi znajomo? Tym razem mowa nie o Polsce, a o Czeczenii, gdzie środowisko LGBT nie ma prawa istnieć.

"Witamy w Czeczenii": kadr z filmu. (Materiały prasowe)