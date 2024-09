"Wodny kataklizm". Aktorka pokazała zdjęcie z Kłodzka

"Kłodzko. Kościół Franciszkanów. Nad moją głową, na ścianie, oznaczenia wysokości, do jakich doszła tu woda, w kolejnych powodziach, które przez setki lat nawiedzały to miasto: 1783 r., 1938 r. i 1997 r. Poza zaznaczonymi tu, największe odnotowane powodzie w Kotlinie Kłodzkiej miały jeszcze miejsce w latach: 1310, 1475, 1598, 1883, czyli co ok. 100, 150, 200 lat. Powódź stulecia w 1997 r. nastąpiła po niespełna 60 latach od tej w 1938 r. Dzisiejszy, wodny kataklizm przyszedł po 27 latach. A przecież po drodze był jeszcze 2010 r…" - pisze Muskała.