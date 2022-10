Wojciech Malajkat podjął radykalną decyzję. Gliński: "Wprowadza pan w błąd"

Wojciech Malajkat, rektor warszawskiej Akademii Teatralnej, jednej z najlepszych europejskich szkół kształcących aktorów, reżyserów i teatrologów, podjął decyzję o zamknięciu szkoły na dwa najzimniejsze miesiące w roku. - Mamy takie straszne czasy i to nas zmusza do tego, aby praktycznie podejść do tej sytuacji i zorganizować tak naukę, by nieco zaoszczędzić, ale też, żeby studenci nie stracili na tym. Brakuje nam po prostu pieniędzy jak wszystkim: przez wojnę inflację i pandemię - mówił Malajkat.