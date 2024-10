Wraca po 11 latach emerytury. Specjalnie dla hitu Netfliksa

David Harbour, który od pierwszego sezonu wciela się w postać Hoppera, dodał w podcaście "Happy Sad Confused", że zna już koniec historii i jest on poruszający. - Wiem, jak to wszystko się skończy i będzie to bardzo, bardzo wzruszające – zdradził aktor. - To ogromne przedsięwzięcie. Sceny i sekwencje w scenariuszu są większe niż cokolwiek, co zrobiliśmy do tej pory - dodał.