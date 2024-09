Wspaniała Iga Świątek w ćwierćfinale US Open. Mówi, jakim serialem się inspiruje

Po wygranej poniedziałkowej walce opublikowała krótką wiadomość na dawnym Twitterze o treści "QF @usopen" czyli po prostu "ćwierćfinał US Open", do niej dołączyła gif z mężczyzną dotykającym napis "believe" wiszący na ścianie. Co to takiego? Każdy fan seriali rozpozna w mig!