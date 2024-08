Wstrząsający, szalony serial dokumentalny. Dała się wkręcić i wyznała reżyserowi całą prawdę

Tonia zaczyna bawić się w kotka i myszkę z władzami, sądem i PETA. Choć już w pierwszym odcinku serialu dowiadujemy się, że ma nakaz oddania zwierząt, którymi źle się zajmowała, porywa słynnego Tonkę, pozorując jego śmierć. I to jest dopiero początek tej historii, w której zwroty akcji dzieją się średnio co pięć minut. Przed widzami jeszcze dwa odcinki serialu (nowe publikowane są na Max co poniedziałek). Już teraz można spodziewać się absolutnie wszystkiego. W końcu oszustwo, do jakiego dopuścił się reżyser, ukrywając swoją prawdziwą tożsamość, będzie musiało wyjść na jaw. Podobnie jak to, że Tonia nie ukrywała przed nim (nie to co przed sądem), co stało się z szympansem.