Wszystkie odloty Nicolasa Cage'a. Krótka historia o tym, jak zostać memem

Prawdopodobnie jednak to nie księgowy namawiał go do kupna trzech wysp (dwóch na Bahamach) za kilkanaście milionów dolarów. Ponad 12 milionów kosztowały go dwa europejskie zamki - jeden w Niemczech, drugi w Anglii. Kolejne miliony gwiazdor włożył w odrestaurowanie nieruchomości - ta pierwsza pochodziła z XI stulecia.