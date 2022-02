Złote Maliny 2022. Bruce Willis zapracował na specjalną kategorię wyłącznie dla siebie

Bruce Willis w ubiegłym roku wystąpił, a może raczej pojawił się, w aż ośmiu produkcjach. Żadna z nich nie trafiła do kin. Są to na ogół filmy najniższego sortu, w których żaden szanujący się gwiazdor (nawet były) nie powinien się znaleźć – "American Siege", "Apex", "Kosmiczny grzech", "Deadlock", "Fortress", "Midnight in the Switchgrass", "Poza prawem", "Survive the Game". Kto jeszcze darzy Bruce'a Willisa sentymentem, musi omijać te filmy z daleka.