Nicolas Cage całuje się z samym sobą. Będziecie boki zrywać

Ten aspekt dobrze współgra z faktem, że "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" wręcz pęka w szwach od nawiązań do filmów Cage’a. Widzimy na przykład fragmenty z "Con Air", bohaterzy często rozmawiają o mniej znanych pozycjach z jego dorobku, podkreślając, ile dla nich znaczą. Sam Cage cytuje swoje sceny – jest chociażby nieśmiertelne "Not the Bees" z "Kultu". Z kolei Javi ma… muzeum z przeróżnymi i często bardzo osobliwymi pamiątkami z Cage’em. Co tu dużo mówić, film jest właściwie fanowskim listem miłosnym do zdobywcy Oscara za "Zostawić Las Vegas".