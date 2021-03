Wymyślił komiks, a teraz w nim zagra. Filmowa gwiazda nie przestaje zaskakiwać

Co ciekawe, pierwsza część "Johna Wicka" nie odniosła w kinach jakiegoś spektakularnego sukcesu. W Stanach wpływy sięgnęły 43 mln dol. Przy skromnym budżecie (20 mln) wynik do zaakceptowania, ale chyba nikt nie myślał wówczas o realizacji kolejnych części filmu. Kilka miesięcy po kinowej premierze "John Wick" trafił jednak na rynek DVD i Blu-ray, a tam sensacyjna produkcja cieszyła się nie mniejszą popularnością niż komiksowe przeboje z uniwersum Marvela.

John Wick (2014) - Official Trailer - Keanu Reeves

Sukces "BRZRKR" na rynku wydawniczym sprawił, że od razu tematem zainteresował się Netflix. Błyskawicznie nabył prawa do ekranizacji komiksu oraz do ewentualnego spin-offa, który mógłby powstać w formie animowanego serialu. Ponieważ bohaterem komiksu jest Keanu Reeves we własnej osobie, aktor ma wystąpić we wszystkich projektach Netfliksa opartych na "BRZRKR".