Wypadek na quadzie. Gwiazdor kina akcji trafił na stół operacyjny

O wypadku gwiazdorskiej pary dowiedział się portal TMZ. 57-letni Couture wraz ze swoją 40-letnią partnerką jechali quadem po prywatnej drodze na ranczu w Flagstaff w Arizonie. Mężczyzna prowadził i to on odniósł poważne obrażenia. Mindy Robinson, modelka i aktorka grająca w ponad 150 filmach, dorobiła się jedynie lekkich zadrapań.

Andrzej Grabowski zamieszkał z ukochaną. "Bała się tej zmiany"

Do domu wrócili o własnych siłach, ale stamtąd przewieziono Couture'a do pobliskiego szpitala, gdzie opatrzono mu ramię i żebra. We wtorek wieczorem miał jednak trafić na stół operacyjny. Nikt z otoczenia Couture'a nie poinformował prasy o dokładnej przyczynie operacji. Zapewniano jednak, że rokowania są dobre i 57-latek z pewnością wróci do pełni sił.