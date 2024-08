Wypadek, szpital i koszmarne chwile. Aktorka "Pamiętników wampirów" mówi, co się u niej działo

W połowie maja Nina Dobrev trafiła do szpitala. Opublikowała wtedy post w nieco prześmiewczym tonie. Pokazała dwa zdjęcia. Na jednym widać ją na rowerze elektrycznym w raczej dobrym humorze, a na drugim już jest podłączona do szpitalnej aparatury, a na szyi ma kołnierz ortopedyczny. "Jak to się zaczęło i jak skończyło" - dodała krótko od siebie. Aktorka potrzebowała kilku operacji i długiej rehabilitacji, by znów stanąć o własnych nogach.