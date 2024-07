Wzruszenie na sopockim molo. Izabela Kuna z nagrodą

1 lipca, równolegle nad morzem i w górach, wystartowała XVII edycja wakacyjnego festiwalu BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane, który w tym roku odbywa się pod hasłem: międzypokoleniowa podróż filmowa. Przez całe wakacje w obu miastach partnerskich można bezpłatnie oglądać starannie wyselekcjonowane hity kinowe. 2 lipca do filmowych lokalizacji dołączyło Giżycko z unikalnym w skali Europy kinem jachtowym. Tradycją jest, że w trakcie festiwalu odbywa się gala wręczenia Diamentowego Klapsa Filmowego. Co roku wyróżnienie otrzymuje naprzemiennie aktor lub aktorka za wnoszenie do kina pozytywnego przesłania.