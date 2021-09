Zack Snyder o stracie córki: "Nikomu z nas nie jest łatwo i być może nigdy już nie będzie"

Ważne jest to, by się nie poddawać, by nie obwiniać siebie za to, że jest nam trudno. To żaden wstyd szukać pomocy. Nie umiem znaleźć słów, by opisać, jak istotne jest dla mnie to, by ten przekaz przebił się do świadomości publicznej. I cieszę się, że nasz film w pewnym stopniu się do tego przyczynił. Choćby tylko dlatego warto było o niego walczyć.