Zaginęła aktorka. Trwają poszukiwania

Tanya Fear urodziła się w Mozambiku, skąd jeszcze jako dziecko przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii. Gdy zaczęła dostawać oferty pracy z Hollywood, przeniosła się do Los Angeles. Mieszkająca na Wyspach kuzynka Tanyi napisała na Twitterze: "Proszę, proszę, podzielcie się, jeśli macie, informacją, co mogło się wydarzyć w LA/Hollywood. Moja kuzynka zaginęła, nie ma rodziny w USA i wszyscy bardzo się martwimy".