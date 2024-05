Zagrał w "Titanicu" i "Władcy Pierścieni". Zmarł w wieku 79 lat

Bernard Hill urodził się 17 grudnia 1944 roku w Manchesterze, w Anglii. Debiutował aktorsko już w latach 70., choć jego kariera nabrała rozpędu niemal dekadę później po występie w serialu BBC "Boys from the Blackstuff". Hill zasłynął wówczas kultową rolą Yossera Hughesa, mężczyzny zmagającego się z bezrobociem na przedmieściach Liverpoolu, za która został nominowany do nagrody BAFTA. Po zakończeniu emisji serii aktor nie narzekał na brak pracy i przebierał w rozmaitych ofertach.