Zagrała główną rolę w "Lokatorce". "Ten film nie jest stronniczy"

Wydaje mi się, że poruszamy tak złożony temat, że wszystkich tych treści i barw nie dało się w tym filmie zmieścić. Wszyscy prawnicy i sędziowie, jacy pojawiają się w filmie, to czarne charaktery, które zostały zjedzone przez żądzę pieniądza. Ale oczywiście wiem, że jest mnóstwo prawników, którzy stali i stoją w obronie lokatorów. A co do kobiet, to warto wspomnieć o pani prokurator, o której trudno powiedzieć, że jest dobrą osobą.