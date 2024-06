Zainspirowała Marthę z "Reniferka". Teraz żąda od Netflixa 170 milionów dolarów

Wracając do pozwu - Harvey i jej prawnicy zarzucają Netflixowi, że opowiedział "kłamstwa ponad 50 mln ludzi na całym świecie", przedstawiając kobietę jako dwukrotnie skazaną stalkerkę, która napastowała seksualnie Gadda. W cytatach uzyskanych przez The Guardian możemy przeczytać, że ich zdaniem "pozwani opowiadali te kłamstwa, ponieważ była to lepsza historia, niż prawda".