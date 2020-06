Zakończyły się zdjęcia do filmu "Chrzciny" z Katarzyną Figurą w roli głównej

– Stan wojenny to mroczna część naszej najnowszej historii. Jednak wielu ludzi wspominając 13 grudnia 1981 roku, przywołuje z uśmiechem dziwny fakt – nie było teleranka. Zawsze fascynowało mnie to tragikomiczne podejście Polaków do wydarzeń historycznych. Można odnaleźć je również w polskim kinie: w "Zezowatym szczęściu" Andrzeja Munka czy "Pułkowniku Kwiatkowskim" Kazimierza Kutza - gdzie obcując z ponurą rzeczywistością, możemy często śmiać się bez poczucia, że przekraczamy granicę dobrego smaku. Dla mnie to tragikomiczne podejście jest kluczem do opowiedzenia mojej historii – filmu, który w zamyśle będzie zabawnym komediodramatem poruszającym ważne sprawy – mówi reżyser Jakub Skoczeń.