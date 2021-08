Małgorzata Kożuchowska w końcu to przyznała. "Latami nie miałyśmy ze sobą kontaktu"

- O odejściu Małgorzaty Kożuchowskiej dowiedziałam się z internetu. Zadzwoniła do mnie później w tym samym dniu. Mówi do mnie: Ilona, pewnie już wiesz. Odpowiedziałam, że wiem, ale problem w tym, że nie od niej bezpośrednio. To było najbardziej bolesne - wyznała w rozmowie z "Faktem".