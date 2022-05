Żałobę można przepracować tylko z udziałem innych ludzi

The Bad Seeds są w ciągłej fazie ewolucji. Każdy ich album jest inny, jak gdyby za każdym stał inny zespół. Po części wynika to z tego, że sam Nick ciągle się zmienia. Spójrz tylko na jego dorobek – nagrywał w różnych stylach, zawsze szukał sposobu na przekroczenie tego, co dotąd robił. Nick ma obsesję na punkcie odkrywania nowych brzmień, spontanicznych zrywów, to właśnie dlatego tak często zmieniał muzyków. Większość z nich to rozumiała, jak choćby Rowland S. Howard, współtwórca The Boys Next Door i The Birthday Party. Nick przyszedł do niego pewnego dnia i powiedział, że nie będzie mógł więcej wykonywać jego utworów, że chce zrobić coś swojego. Rowland przyjął to ze spokojem, ale fani się wściekli. To jak z Davidem Bowiem, któremu zarzucano, że porzucił Micka Ronsona jakoś po "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars". A co z faktem, że dzięki tej rozłące Bowie poznał Lou Reeda, Iggy’ego Popa i stworzył siebie na nowo?