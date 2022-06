Zapnijcie pasy i szykujcie się na prawdziwy serialowy zawrót głowy z CANAL+

…wyczekiwane powroty…

Ale nowa ramówka nie tylko nowościami stoi (choć umówmy się – jest na co czekać!). II połowa 2022 i 2023 rok to też czas na kolejne spotkania z bohaterami, których już znamy i często kochamy. Już jesienią wrócimy w objęcia ekipy Kropliczanki i poznamy kolejne perypetie Michała, Darka i Patrycji oraz reszty ekipy siedleckiego zwierciadła, w którym przegląda się nasza biurowa codzienność. Tak, drugi sezon "The Office PL" jest już niemal gotowy i tylko czeka, by bawić nas do łez! Miłośnicy dusznej atmosfery małomiasteczkowej Polski, ale w wydaniu kryminalnym, tez nie będą mogli narzekać – Michał Żurawski powróci jako inspektor Adam Kruk, by po raz kolejny zmierzyć się nie tylko z kryminalnymi zagadkami, ale i własnymi demonami. Z zagadkami nie tylko językowymi po raz kolejny zmierzy się też Paweł Zawadzki, w którego po raz trzeci wcieli się Maciej Stuhr, by jako "Belfer" w 2023 roku powrócić na nasze ekrany i do swojego rodzinnego, nadmorskiego Małomorza.