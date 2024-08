Zapomniane love story. Magdę Cielecką i Grzegorza Jarzynę łączyło wielkie uczucie

"Zwiedzili już sporą część Azji i Ameryki Południowej, a teraz chcieliby się wyrwać na Madagaskar. To Grzegorz zaplanował ich pierwszą wyprawę do Mongolii. On pokazał jej nowy, współczesny język teatru i nauczył Magdę gotować. Wreszcie on stara się, by przeszkody życia codziennego nie wyprowadzały jej tak bardzo z równowagi" - można było przeczytać w reportażu o nich, który zrobił "Twój Styl" w 2000 roku.