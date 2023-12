Zapowiada się hit? Gwiazdor jako zbuntowany nauczyciel

Tytuł filmu to cytat z wypowiedzi jednego z uczniów, który odniósł się w ten sposób do zadania domowego, a mianowicie do wypracowania o "Odzie do młodości". Ta rzucona podczas lekcji wulgarna uwaga stała się punktem wyjścia do zmiany tematu pracy na: "Piep*zyć Mickiewicza. Portret młodego pokolenia".