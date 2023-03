Polski hit Netfliksa. W końcu przebój, którego nie musimy się wstydzić

Co ważne, "Johnny" na zagranicznych portalach zbiera bardzo dobre recenzje. Jason Flatt z "A Geek Community" napisał: "To prosty, ale efektowny film. Nie stara się zbytnio dodawać dramatyzmu ani intrygi do swojej historii. Pozwala bohaterom mówić za siebie. Udaje się mu też przekazać widzom przesłania, które ksiądz Jan chciał, abyśmy usłyszeli. Jedno z nich brzmi: czas jest najważniejszą rzeczą, jaką możemy sobie dać".