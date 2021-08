Żegnaj Nowa Zelandio! Fani zaskoczeni, gigant przenosi się do Europy

Kilkanaście dni temu Amazon ogłosił zakończenie zdjęć do serialu "Władca Pierścieni". Wszystko wskazuje na to, że będzie to najdroższa produkcja filmowa w historii. Na realizację pierwszego sezonu korporacyjny gigant wydał ponad 700 mln dol. Amazon już zapowiedział rozpoczęcie zdjęć do drugiego sezonu.