Zenek Martyniuk zdradza nam szczegóły biograficznego filmu Zenek Martyniuk już odlicza do premiery filmu "Zenek", który poświęcony jest jego życiu. Ciągle niewiele wiadomo na temat szczegółów produkcji.... Rozwiń Wchodzimy w nowy w 2020 rok dla pa … Rozwiń Transkrypcja: Wchodzimy w nowy w 2020 rok dla pana to jest to też wyjątkowy czas ponieważ do kin zagości fenek Państwo biografią Proszę powiedzieć Jak się pan czuje w tym wydarze Fa Fajnie na początku tak bo to akurat rozmowy o o nagraniu filmu Nie wiem tak się zaczęły od momentu Książkę biograficzną z Magdą I właśnie zadzwonili do Reżyserzy Scenografowie i tak dalej scenariusz Pisząc ten Właśnie że chcieliby zrobić filmom Oki Kogo już nie ma to już nie Ja bardzo lubię filmy muzyczne o Ritchie Valens A młodym 17:18 Aktor zginął w wypadku samolotowym No wiadomo film ostatnio o Freddie Mercury tak słynny wokaliści zespołu Przyczyna chociaż ale ostatnio chyba powstało film o tym angielskim wokaliście Zło we mnie zawarła na zł Tylko trzeciego Mercurego mieliśmy ostatnio rocketman Elton John No no no dobrze no to dobrze on też żyje To jest wielka gwiazda Światowe sceny Ale tutaj bardziej Podstawie mojej biografii mojej osoby w ogóle reżyseria Jak chciałby pokazać chcę pokazać i po Na pewno wiem że fajny Właśnie klima Dk94 ja zaczynałem w ogóle Jak Cena róży było kilka bo bym miał się rozpocząć Jako taki Siedmiolatek chodzę na pocztę i śpiewam takiego małe Ciocia nie ładnego ale rozpocznie się mnie Jaka za W wieku Jeżdżę na zabawy nawet Żukiem Barbie I tak dalej klimat tam Ubiory Jak ja wtedy się nosi Klimat Podlasia w ogóle i ogólnie właśnie jak Jakby jakieś Tańczono jak jak były salę Udekorowane salę Zabaw To były z reguły takie właśnie Rzadkie ubrane w jakieś tam delikatne pazłotko jakieś tam papierki jedna czy dwie Kręcone właśnie i to wszystko będzie można Właśnie filmie pod tytułem Itaka sentymentalna podróż do przeszłości podsumowująca pańskie życie dostanę odegrał Krzysztof czeczot Ale gdyby Młodego młodego aktora młodego mnie Jakub za Takie takiego właśnie Zenka gdy A to też każdego starszego właśnie A gdyby pan mógł na przykład do naszej sobie adaptacja hollywoodzka to Który aktor zagrał Zenka Martyniuka No powiem że bardzo mi się autorzy podobają i Jakub Na początku za bardzo nie zdałem Tych osób ale jak się w głębi Lem obejrzałem kilka Właśnie w których To rzeczywiście to są to są bardzo fajni Jakub zając młody AGD Ale na pewno Aktor który I to jest aktor który Włożył bardzo dużo Ser I chyba też właśnie Ale jednak gdyby gdyby to były Stany Zjednoczone Gdyby to było chodziło wstęp do zagrał w Hollywood Zenka Martyniuka ciężko mi powiedzieć Ja nie jestem takim wielkim kinomanem nie wiem kogo Aby pasował do mojej rady ale mi się wydaje że Krzysiek czeczot Iwa Zając robią Super czyli na walentynki zapraszamy Właśnie na tym Zenek Super powodzenia na koncercie Dziękujemy funkcje