Znajoma Kidawy-Błońskiej: Położyli jej kampanię, jak wcześniej Komorowskiego

Reżyserka filmowa Joanna Kos-Krauze zna Małgorzatę Kidawę-Błońską od 20 lat. Tłumaczy WP przyczyny porażki kandydatki PO na prezydentkę: – Miała złych doradców, nie miała wsparcia partii. To jest gra zespołowa, a ona została sama.

Sebastian Łupak: Małgorzata Kidawa-Błońska wycofała się z kandydowania na fotel prezydenta RP. To dobra decyzja?

Joanna Kos-Krauze, reżyserka filmowa: Zachowała się z klasą. Jakie ona miała wyjście, skoro jej własna formacja ją zostawiła? Ewidentnie nikt jej nie wspierał. To mi przypomina historię z Bronisławem Komorowskim, który przy drugich wyborach nie miał wsparcia własnej partii. A tu jest kolejna kandydatka, której należało pomóc, wesprzeć ją, no, po prostu wszystkie ręce na pokład. A tego nie było. Jak ona miała to ciągnąć sama? Przecież nikt nie będzie się kopał z koniem. Ona lojalnie poświęciła na to kawał swojego życia: zawodowego, politycznego, emocjonalnego.

Miała przecież mocy sztab: Budka, Arłukowicz, Siemioniak.

Moim zdaniem dostała złych doradców. W PO jest problem z tzw. spin doctorami [to ludzie odpowiedzialni za kampanię – red.] To są źli doradcy wizerunkowi i merytoryczni. Coś tam wyraźnie nie działa. Gdy ja przemawiam na jakimś kongresie, to wspierają mnie koleżanki i koledzy. Jeśli dadzą mi dobre materiały i powiedzą, jak się przygotować, to wychodzę i jestem merytoryczna. To powinna być ciężka praca zespołowa, a tu tego zabrakło. Za tę porażkę odpowiada więc cały team, a nie jedna osoba.

Może po prostu była za mało charyzmatyczna? W sondażach pikowała z każdym tygodniem…

Niemcy do dziś boją się charyzmatycznych przywódców, wolą ludzi spokojnych, mówiących ściszonym głosem, ale rozsądnych. Krzysztof Bosak z Konfederacji ma dar krasomówczy i zintegrowaną osobowość: inteligentny, młody, przystojny, plus rodzina i ładna apaszka. Ale co z tego? Mi się jeży włos na głowie, jak słyszę o jego koszmarnej wizji Polski.

A co Kidawa-Błońska miała do zaproponowania w zamian?