Znienawidzony bohater "Harry'ego Pottera" po latach. Grał Dudleya Dursleya. Jak teraz wygląda?

Harry Melling w ekranizacji opowieści o przygodach Harry'ego Pottera wcielał się we wrednego Dudleya Dursleya. To jeden z najbardziej nielubianych bohaterów serii. Jak po latach wygląda aktor, który tak dobrze go zagrał?