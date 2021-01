Tabloid: rozwód po 20 latach. Zdjęcie Zety-Jones mówi wszystko

Po drodze były problemy zdrowotne aktora , jak i choroba afektywna dwubiegunowa jego partnerki. W 2013 roku zamieszkali osobno. Kryzys minął, para szybko wróciła do siebie, ale niedługo potem znowu nadeszło coś, co zwiastowało koniec tego związku. W 2018 roku aktor został oskarżony przez Susan Braudy, że masturbował się przy niej i używał wulgarnych słów. Zeta-Jones przyznała wówczas, że cały świat jej się zawalił, ale uwierzyła zaprzeczeniom ukochanego.

Teraz pojawiły się kolejne plotki na temat małżeństwa pary. Magazyn "In Touch" napisał o tym, że Catherine ma być nieszczęśliwa w związku. – To już trwa całe lata. Tęskni za czymś więcej. Chciałaby, żeby w jej życiu wydarzyło się jeszcze coś ekscytującego. Powiedziała o tym Michaelowi – powiedział informator.

Ponoć lockdown miał pogorszyć relacje pary. Doszło do wielu awantur. W marcu do ich posiadłości wezwana została policja w związku ze złym stanem zdrowia aktora. Jednak te wszystkie informacje wydają się kolejnym wymysłem tabloidu, który specjalizuje się w rozwodzeniu par. Ich zdaniem rozstać mieli się już chociażby Meghan i Harry.

Wystarczy spojrzeć na ostatnie zdjęcie Zety-Jones na Instagramie, by przekonać się o tym, że w życiu osobistym gwiazdorskiej pary raczej nie dojdzie do żadnych gwałtownych zmian. Widzimy ich w romantycznym pocałunku na tle zachodzącego słońca. Jeśli ktoś potrzebował potwierdzenia tego, że dalej są razem, to nie mógł dostać bardziej stanowczej odpowiedzi od aktorki.