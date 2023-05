Zrobiło się nerwowo. Englert musiała bronić erotyku

Nie zabrakło wątku #BringBackAlice". Wojewódzki spytał, czy nie mieli wrażenia, że kręcą "komiks z cierpieniami bananowej młodzieży". - No robimy. I co? - odbiła piłeczkę Englert. - Kręcąc to i siedząc w Sea Towers, pomyśleliśmy, że robimy grę komputerową. Jakie to jest nierealne. To był punkt zwrotny w myśleniu o tym serialu - wspomniała aktorka. Czy wierzy, że serial zostanie odebrany przez ludzi jako metafora, celowe przerysowanie? - To jest rozrywka. To jest show-biznes. To nie jest wysoka sztuka - przyznała Englert.