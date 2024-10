14 stron oskarżeń, ponad 50 ofiar, mrożące krew w żyłach zeznania. Aktor nie chce mieć nic wspólnego z Diddym

Sean Diddy Combs przez lata miał różne pseudonimy, ale jego karierę, choćby po części, zna większość osób. Kiedyś śpiewał "I'll Be Missing You" czy "I Need a Girl". Grał w filmach takich jak "Czekając na wyrok", "Życie Carlita - Początek", "Narodziny w słońcu", "Idol z piekła rodem" czy "Laski na gigancie". Był znanym producentem muzycznym. Od kilku miesięcy pojawiają się oskarżenia przeciwko Combsowi - na jaw wyszło m.in. nagranie, na którym widać, jak maltretuje swoją byłą partnerkę, Cassie Venturę ("Step Up 2: The Streets"). W sierpniu zaś pisaliśmy o jego byłym współpracowniku, który dziś boi się o swoje życie po tym, jak zeznawał przeciwko gwiazdorowi.