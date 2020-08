WP Film Poczta TV ONLINE Program TV Menu Aktualności

Aktualności Zwiastuny

Zwiastuny Recenzje

Recenzje Magazyn WP Film

Magazyn WP Film #Dziejesiew kulturze

#Dziejesiew kulturze Wywiady Yoli

Wywiady Yoli Patronaty

Patronaty Katalog Filmów

Katalog Filmów Katalog Ludzi

Katalog Ludzi Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Aktualności Zwiastuny Recenzje Magazyn WP Film #Dziejesiew kulturze Wywiady Yoli Patronaty Katalog Filmów Katalog Ludzi Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa Aktualności 5 godzin temu 21. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu na półmetku 7-16 sierpnia 2020 r. Przedpremierowo „Trash Fire” i „Abe w Kinie Nocnym w Zwierzyncu, a także dobre, nagradzane światowe kino i polskie dokumenty oraz rozmowy z twórcami – to program najbliższych dwóch dni na 21. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Festiwal jest na półmetku, a do końca wydarzenia można skorzystać m.in. z bezpłatnych Warsztatów Kultur Filmowej, dostępnych na vod.laf.org.pl.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Informacja prasowa Letnia Akademia Filmowa Chociaż tegoroczna LAF odbywa się hybrydowo i zdecydowana większość propozycji dostępna jest lub będzie on-line, to jednak kinomani mają do wyboru dużo, bo ok. 180 filmów, w tym aż 40 przedpremier, a także atrakcje dodatkowe jak rozmowy z twórcami kina, prelekcje i wstępy do filmów oraz Warsztaty Kultury Filmowej. W Zwierzyńcu realizowane jest KINO NOCNE, czyli seanse plenerowe na dziedzińcu zabytkowego Browaru Zwierzyniec. KINO NOCNE w Zwierzyńcu Dziś (środa, 12 sierpnia) o 22.00 zostanie wyświetlony łączący gatunki „Trash Fire” w reż. Richarda Batesa Jr. Ciężarna Isabele zmusza w nim Owena, by ten zapoznał ją ze swoją rodziną. Problem w tym, że jego rodzice zmarli w pożarze, a z demoniczną babcią i ocalałą, bardzo okaleczoną przez ogień siostrą, nie utrzymuje kontaktu. Zmierzenie się z przeszłością uwikła parę w sieć kłamstw, zdrady i morderstwa. Film, nagrodzony na Boston Underground Film Festival, nie miał swojej polskiej premiery. W czwartek (13 sierpnia) o 22.00 w Kinie Nocnym pokazany zostanie „Abe” (reż. Fernando Grostein Andrade). To ciepła brazylijsko-amerykańska opowieść, której bohaterem jest tytułowy Abe, dwunastolatek pochodzenia izraelsko-palestyńskiego mieszkający w Brooklynie. Kocha gotować, ale nigdy nie doświadczył kolacji bez sprzeczki rodzinnej. Abe ucieka z letniego obozu gotowania i zaczyna naukę u afro-brazylijskiego szefa kuchni "Chico" specjalizującego się w podawaniu fusion food na targach jedzenia. Także przedpremierowo. Wstęp na projekcje plenerowe w Zwierzyńcu – bezpłatny. Organizatorzy i widzowie są zobowiązani do przestrzegania wymagań reżimu sanitarnego. „Trash Fire” i „Abe to filmy, które także można zobaczyć na vod.laf.org.pl. DOKUMENTY i SPOTKANIA z TWÓRCAMI „Arabski sekret” Julii Groszek i „Miejscy kowboje” Pawła Ziemilskiego to filmy dokumentalne, które zobaczymy w cyklu „Wajda School na LAF”. Bohaterem „Arabskiego sekretu” jest Kamil, który pragnie poznać swojego ojca Ilhama Al Madfai, twórcę arabskiej muzyki folkowej i gwiazdę na Bliskim Wschodzie. Ojciec i syn nigdy się nie widzieli. Reżyserka Julia Groszek zaprasza widzów do wspólnej obserwacji podróży Kamila oraz refleksji nad sensem życia i potrzebą odnalezienia swoich korzeni. Film, nagrodzony m.in. Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Human Doc" i nagrodą jury na festiwalu „Ismailia”, zostanie pokazany na vod.laf.org.pl dziś (środa) o 20.00. Po nim spotkanie z reżyserką i scenarzystką Julią Groszek poprowadzi Ryszard Jaźwiński, dyrektor artystyczny LAF. Film „Miejscy Kowboje” w reż. Pawła Ziemilskiego opowiada o Dylanie, mieszkającym w Dublinie, w tzw. złej dzielnicy, znanej z kultury „miejskich kowbojów”, czyli nastolatków nielegalnie hodujących dzikie konie. Projekcja na LAF jutro (czwartek) o 20.00. Po niej wirtualne spotkanie z reżyserem poprowadzi Ryszard Jaźwiński. WARSZTATY KULTURY FILMOWEJ Na platformie powstałej na potrzeby 21. LAF, czyli vod.laf.org.pl, są od poniedziałku dostępne Warsztaty Kultury Filmowej. Iwona Bartnicka, szefowa działu filmów w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie i prezes DKF „Megaron”, mówi w nich o możliwościach funkcjonowania obiektów kinowych w małych społecznościach i wielkich miastach. Zbigniew Masternak, scenarzysta i reżyser, prowadzi warsztaty scenopisarstwa. Maciej Marczewski, reżyser i aktor, przedstawia kurs Online Kamera w Wajda School. Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy i dziennikarz, zdradza arkana pracy krytyka filmowego oraz podpowiada jak sobie poradzić jako krytyk w czasie pandemii. Osobnym wykładem jest też zatytułowany „Jak rozmawiać z aktorem?”. Ryszard Jaźwiński, dyrektor artystyczny LAF i dziennikarz radiowej Trójki, proponuje słuchaczom warsztaty dziennikarskie. Katarzyna Zabratańska z Innej Fundacji zajmuje się sztuką dotarcia z filmem do publiczności. Wszystkie warsztaty są dostępne bezpłatnie on-line na vod.laf.org.pl KINO NA 21. LAF W tym roku, mimo niesprzyjających warunków dla rozpowszechniania kinowych i festiwalowych nowości, na LAF-ie pokazanych zostanie przedpremierowo około 40 filmów. LAF rozpoczął najnowszy obraz Roya Anderssona „O nieskończoności”. Ale na uwagę zasługują też choćby: „Słoń i motyl” (belgijski film, który został wyprodukowany przez braci Dardenne i Martina Scorsese), „Don Gilliam i olbrzymy” (z Terrym Gilliamem i Adamem Driverem), „Rozgwiazda” (jeden z ciekawszych debiutów na amerykańskiej scenie kina niezależnego 2018 roku) czy „Złe Baśnie” braci D’Innocenzo (nagroda na Berlinale). WIRTUALNI GOŚCIE Nie na żywo, ale są i chętnie spotykają się ze słuchaczami Akademii. Twórcy filmowi. W weekend otwarcia gościliśmy wirtualnie Agnieszkę Holland i Sebastiana Stankiewicza, a przed nami jeszcze m.in. Eliza Rycembel, Łukasz Simlat, Marek Lechki, Dorota Kędzierzawska, Magnus von Horn, Maciej Bochniak. Wszystkie spotkania są lub będą dostępne na vod.laf.org.pl bezpłatnie do końca festiwalu. KINO NOCNE w ZWIERZYŃCU Letnia Akademia Filmowa to osiemnaście cykli, w których odpowiednie propozycje powinni dla siebie znaleźć zarówno miłośnicy kina polskiego, jak i światowego, fani horroru, produkcji muzycznych, światowej klasyki czy… najmłodsi widzowie. I tak pojawią się "Filmy w sieci", "Klubowy karnet", "Strachy na LAF-y", "Król LAF" , "W polskim obiektywie". Podczas LAF-u nie zabraknie klasyki. W tym roku to kinematografia Claude Sauteta, Davida Lyncha i krótkie metraże Bustera Keatona. Z kolei cykl „Strachy na LAF-y” to same przedpremiery. Aż 15 tytułów, wśród których są najwyżej oceniany horror tego roku „Funhouse” Jasona Williama Lee czy „Chimera” Maurice’a Haeemsa. W sumie LAF to 18 cykli filmowych. Tylko jeden z nich – KINO NOCNE – to filmy pokazywane na żywo w Zwierzyńcu. ALL YOU NEED IS LAF Letnia Akademia Filmowa jest festiwalem, który odbywa się co roku latem w Zwierzyńcu na Roztoczu. Gromadzi miłośników dobrego kina, ale i szerzej: ludzi szukających ciekawych wrażeń kulturalnych. LAF to kino polskie i zagraniczne, fabularne i dokumentalne, krótko- i pełnometrażowe. To projekcje filmowe, ale i spotkania z twórcami kina, dyskusje, koncerty, warsztaty, wystawy, konkursy. To także spotkania przyjaciół i znajomych, którzy odliczają czas od sierpnia do sierpnia, żeby znowu spotkać się w Zwierzyńcu i doświadczyć tego, jak Kino łączy ludzi, a przy okazji skorzystać z uroków Roztoczańskiego Parku Narodowego, który od czerwca 2019 roku jest na liście rezerwatów biosfery UNESCO. W tym roku program LAF jest zdecydowanie odmienny od poprzednich. Większość projekcji filmowych oraz spotkania i warsztaty odbywają się on-line. Niemniej organizatorzy liczą na wyrozumiałość uczestników i wieloletnich przyjaciół LAF, na ich uczestnictwo w tej nietypowej odsłonie festiwalu i… na osobiste spotkanie za rok. Organizatorem wydarzenia jest obecnie Fundacja Filmowa Warszawa. Informacja prasowa Letnia Akademia Filmowa Podziel się opinią Share WP film film Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze