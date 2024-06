Nie mieli skrupułów. Netflix przedstawi szokującą zbrodnię braci Menendez

Menendezowie żyli na bardzo wysokim poziomie dzięki zarobkom Jose, który zajmował kierownicze stanowiska w branży filmowej. W połowie lat 80. rodzina przeprowadziła się do Beverly Hills w Kalifornii, co było potwierdzeniem ich statusu społecznego. Erik wkrótce zaczął uczęszczać do miejscowej szkoły średniej. Uczył się przeciętnie, choć przejawiał talent do tenisa i odnosił w nim małe sukcesy. Starszego Lyle’a przyjęto na prestiżowy Uniwersytet Princeton, jednak zawieszono go później za kiepskie oceny i plagiat.